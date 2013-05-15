Активисты поссорились на пикете относительно кандидата в мэры от оппозиции

Переодетый активист в шоколадного зайца просился стать мэром столицы и раздавал шоколадки «ROSHEN». По словам активистов, Петр Порошенко не выполнил обещание украинизировать надписи на этикетках продукции Рошен. Также ему говорят, что он в журнале Корреспондент печатал рекламу, которая "презирает украинские исторические фигуры".

Акцию движения «Відсіч» поддержала группа лиц, с плакатами «Нет Порошенко, Катеринчук - да». У участников акции поэтому возникли недоразумения: активисты "Відсічі" и сторонники Катеринчука обвинили друг друга в "проплачености". Однако, люди с плакатами свою причастность к Катеринчуку опровергли и заявили о том, что пришли исключительно поддержать «Відсіч» с призывом определить кандидата в мэры от объединенных оппозиционных сил. А Фамилию Катеринчука на плакате написали потому, что "он яркий и молодой".