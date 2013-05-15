«Свободовцы» требуют личной встречи с генпрокурором

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода», депутаты добиваются расследования фактов «бандитизма и политических репрессий против активистов со стороны работников силовых структур».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, в парламенте депутат от “Свободы” Андрей Ильенко заявил, что партийцы обратятся к Пшонке, министру внутренних дел Виталию Захарченко и Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием разобраться с преследованиями активистов партии.

Он отметил, что по всей Украине происходят репрессии против активистов “Свободы” и оппозиции в целом. В частности, по словам Ильенко, в Тернополе во время встречи народных депутатов с избирателями сотрудники милиции избили депутатов, а вчера несколько представителей объединения были арестованы на 5 суток административного ареста.

Кроме того, Ильенко заявил, что на днях в Киеве был совершен ряд нападений на членов “Свободы”.