Янукович с Азаровым зашли в ВР
10:50, 15 мая 2013Политика
1999
В сессионный зал ВР внесли штандарт Президента.
Янукович с Азаровым зашли в ВР
Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров прибыли в сессионный зал парламента, где должны принимать присягу судьи Конституционного Суда Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции “Батькивщина” начали скандировать: “Юле – волю!”
Они держат в руках плакат с изображением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и надписью: “Нет - политическим репрессиям! Украине – свободу!”.
Депутаты от ВО “Свобода” не встали со своих мест, когда в сессионный зал зашел Янукович.
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