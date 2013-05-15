Янукович с Азаровым зашли в ВР

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров прибыли в сессионный зал парламента, где должны принимать присягу судьи Конституционного Суда Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из фракции “Батькивщина” начали скандировать: “Юле – волю!”

Они держат в руках плакат с изображением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и надписью: “Нет - политическим репрессиям! Украине – свободу!”.

Депутаты от ВО “Свобода” не встали со своих мест, когда в сессионный зал зашел Янукович.