Оппозиция напомнит Януковичу о послании к ВР, с которым он так и не выступил

В частности, лидер фракции “УДАР” Виталий Кличко в комментарии УНИАН отметил, что депутаты от оппозиции обратятся к Януковичу во время заседания. (УНИАН: сегодня Президент прибудет в ВР на церемонию принятия присяги новоназначенными судьями Конституционного суда).

В свою очередь, представитель фракции “Свобода” Игорь Мирошниченко добавил, что депутаты попытаются обратиться к В.Януковичу и напомнить о его послании к ВР.

Также он отметил, что сегодня его коллегам было проблематично попасть в парламент.

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“Будет ли у нас возможность ему оппонировать, задавать ему какие-то вопросы - если будет такая возможность, мы обязательно ею воспользуемся”, - сказал он.

В свою очередь, депутат от «Батькивщины» Владимир Яворивский отметил, что их фракция планирует не вставать во время приветствия Президента, а подняться лишь после того, как “регионалы” сядут, и скандировать “ Юлі - волю”.

Депутаты из фракции “Батькивщина” сегодня пришли на заседание в футболках с изображением экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и надписью “ Юлі - волю”.