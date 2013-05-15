Возле больницы Тимошенко ждет конвой

На территории Центральной клинической больницы «Укрзализныци» в Харькове, в стационаре которой пребывает экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, находится колонна конвойных автомобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили сторонники Тимошенко, которые дежурят возле проходной больницы.

По их информации, сейчас на аллее перед центральным входом в ЦКБ «Укрзализныци» припаркованы автозак, автомобиль скорой медицинской помощи и два автомобиля милиции.

Колонна конвойных автомобилей въехала на территорию медицинского заведения около 07.10.

На данное время на подъезде к ЦКБ «Укрзализныци» нет патрулей ГАИ, а на проходной медзаведения дежурят лишь несколько работников милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 мая, следственный судья Печерского райсуда Киева проведет в режиме видеоконференции допрос свидетеля обвинения по делу об убийстве Евгения Щербаня Петра Кириченко, который сейчас находится на территории США.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко вчера заявил, что экс-премьер, несмотря на состояние здоровья, требует доставки ее на заседание Печерского райсуда Киева.

В свою очередь, пенитенциарная служба заявила, что Тимошенко воздерживается от высказывания каких-либо пожеланий относительно своего этапирования 15 мая на заседание Печерского районного суда Киева.