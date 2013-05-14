Тюремщики: Тимошенко не дает согласия на этапирование

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко уклоняется от любых пожеланий относительно своего этапирования 15 мая на заседание Печерского районного суда Киева, в ходе которого планируется допросить Петра Кириченко, который является свидетелем обвинения по делу об убийстве в 1996 году народного депутата и бизнесмена Евгения Щербаня.

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Об этом говорится в официальном сообщении Государственной пенитенциарной службы Украины, которое размещено на сайте ведомства.

«После получения очередного заявления от Ю.Тимошенко, которые, по нашему глубокому убеждению, она пишет исключительно для того, чтобы ее защитники имели основания говорить о якобы ее желание быть этапированой, сотрудники Качановской колонии неоднократно пытались выяснить позицию осужденной по ее вывозу из больницы ЦКБ № 5 15 мая. В ответ, как всегда, осужденная воздержалась от высказывания любых пожеланий», - говорится в сообщении пенитенциарной службы.

По сведениям ГПтСУ, Тимошенко сегодня отказалась сообщить о том, дает согласие на организацию ее этапирования в рамках предусмотренных действующим законодательством, в том числе с соблюдением требований УПК.

Кроме этого, как отмечают в ГПтС, Тимошенко также отказалась от участия в судебном заседании в режиме видеоконференции.

«Несмотря на эти обстоятельства, руководство колонии, как всегда готовит все необходимые организационные меры для транспортировки осужденной, в случае если она все же выразит согласие быть этапированой», - сообщили в пенитенциарной службе.

«Подчеркиваем, что со стороны ГПтС никаких препятствий в этом вопросе не оказывается, наоборот, мы постоянно и заблаговременно готовим все необходимо для реализации транспортировки Ю.Тимошенко, хотя сама осужденная уже неоднократно игнорировала заседания судов и наши предложения по этапированию», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что экс-премьер требует своей доставки на допрос Кириченко, несмотря на возможный вред здоровью.