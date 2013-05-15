КНДР назвала «абсурдом» политику президента Южной Кореи

Северная Корея назвала политику президента Южной Кореи Пак Кын Хе по отношению к Пхеньяну "абсурдом", подчеркнув, что она демонстрирует полное непонимание кризисной ситуации на Корейском полуострове, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Пропагандистский интернет-портал КНДР Uriminzokkiri написал в среду, что "Сеульский процесс"и другие инициативы правительства Южной Кореи по сотрудничеству в Северо-восточной Азии недооценивают военную опасность, угрожающую Южной Корее.

"Разговоры о вопросах Северо-восточной Азии и экологии в то время, как Юг находится в зоне удара ядерной бомбы, являются совершенным ребячеством", - говорится на сайте. Отмечается также, что эти инициативы являются частью плана США захватить мир.

Пак Кын Хе озвучила свою мирную инициативу во время своего визита в США на прошлой неделе. Она выступила за гармоничное развитие региона с уважением к историческому прошлому. В отношении КНДР глава южнокорейского государства подчеркнула, что Сеул готов к переговорам, но Пхеньяну необходимо сделать "правильный выбор", чтобы стать полноправным членом сообщества наций.