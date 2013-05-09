Южная Корея не войдет в американскую систему ПРО

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что не будет участвовать в американской системе противоракетной обороны (ПРО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

«У Южной Кореи есть своя собственная система противоракетной обороны, которая наилучшим образом подходит для отражения растущих угроз со стороны КНДР», — заявил представитель южнокорейского военного ведомства Ким Мин Сок.

Он отметил, что военные Южной Кореи сотрудничают с американской системой ПРО исключительно в сфере обмена разведданными.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом значительно ухудшились после жесткой реакции КНДР на проведение США и Южной Кореей широкомасштабных военных учений. В начале апреля появились предположения о том, что Северная Корея может осуществить испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности типа «Мусудан».

Ранее, в марте министр обороны США объявил о планах до 2017 года усилить систему противоракетной обороны в связи с угрозами КНДР. Так, США планируют разместить на Аляске 14 дополнительных наземных ракет-перехватчиков, что увеличит их общее число до 44. Дополнительный радар для защиты от северокорейских баллистических ракет планируется разместить в Японии.