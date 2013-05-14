Рыбак не собирается наказывать нардепов, которые прогуляли комитеты

Против депутатов, которые не работали в комитетах в рабочие дни между майскими праздниками, не будут следовать санкции.

Об этом заявил спикер Владимир Рыбак, отвечая на вопрос журналистов во вторник, сообщает Украинская правда.

"Санкций никаких не будет, но завтра я дам анализ по каждому комитету. Потому что в ту неделю, когда должны были работать в комитетах, работали только три", - отметил председатель ВР.

На вопрос, когда будут рассматриваться правительственные законопроекты о выборах в 7 округах и о разрешении приватизации ГТС, Рыбак сказал, что это произойдет в ближайшие две недели после того, как проекты рассмотрят в комитетах.

Он не смог ничего сказать о конкретной дате выборов.