Иностранные банкиры не собираются уходить из Украины – эксперт

«Нужно понимать, что банки, которые приходили до кризиса, ориентировались на рынок ипотеки. Конечно, так как не оправдались прогнозы в этом сегменте, на сегодня некоторые из них уходят с нашего рынка. Но это процесс непрерывный – одни приходят, другие уходят», - утверждает эксперт.

При этом, по его словам, банки с иностранным капиталом, которые сейчас занимаются розничным кредитованием, отлично себя чувствуют и никуда не собираются уходить с украинского рынка. Среди них он выделил Idea Bank, банки «Траст», «Русский стандарт», Platinum Bank и др.

«Относительно информации, что некоторые кипрские и греческие банки могут покинуть наш рынок, связаны, скорее, не с нашими особенностями, а с проблемами на Кипре и в Греции. В принципе, украинский финансовый рынок мало чем отличается от любого другого европейского. Одни, когда сюда приходили до кризиса, ориентировались на одно, сейчас на другое. К слову - сворачивание деятельности каких-либо банков с иностранным капиталом зачастую связаны с политикой материнских структур, которые сокращают количество дочек, а не со страновыми проблемами», - добавил он.

Поэтому финансист прогнозирует оптимистичное будущее иностранного банковского капитала в Украине. «Кто хотел – уже ушел. Возможно, будут какие-то перегруппирования, слияния, но чистого ухода крупных игроков не будет», - считает эксперт.