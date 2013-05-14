В Батькивщине уверяют, что у них нет потенциальных «тушек»

Во фракции «Батькивщина» нет потенциальных «тушек». Об этом в эфире «5 канала» заявил народный депутат, член фракции «Батькивщина» Андрей Парубий.

«Я подтверждаю, что во фракции «Батькивщина» каждый из тех людей, которые не голосовали (за отставку правительства Азарова), не голосовали по уважительной причине. И поэтому речь о каких-то потенциальных тушках не может идти. На фракции я слышал каждого из них, и видел каждого, и каждый из них заверил, что в дальнейшем будет голосовать согласно решению фракции», - заявил Парубий.