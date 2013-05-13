Москаль предлагает установить памятник Фоксу и Горбатому

Як передає кореспондент УНІАН, об этом он заявил сегодня во время чат-конференции в интернет-издании "Главред", комментируя имиджевую инициативу МВД снимать позитивные фильмы о работе сотрудников правоохранительных органов.

"Возле здания МВД когда-то Луценко поставил памятник Жеглову и Шарапову. Нынешнему руководству МВД его просто надо поменять на памятник Фоксу и Горбатому", - сказал Москаль.

Свое предложение он пояснил следующим образом: "О чем снимать телесериалы? Как каждый день грабят банки, ювелирные магазины, автозаправочные станции? Как совершаются вооруженные нападения на квартиры граждан? Как милиция не может раскрыть даже тех, кто обкидал снежками народных депутатов Украины, и якобы тяжелые увечия получила от снежка депутат Горина?".

По словам Москаля, в связи с расследованием последнего инцидента у операторов мобильной связи было изъято 5 тысяч номеров телефонов, работавших в зоне происшествия. "И сегодня люди из Печерского райуправления звонят и просят прийти в райотдел для дачи пояснений. Кстати, половина этих телефонов - телефоны сотрудников Верховной Рады. Разве так раскрывают преступления?", - заявил Москаль.