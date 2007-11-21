Азаров рассказал, о чем в ВР говорили больше часа на повышенных тонах

Партия регионов не намерена блокировать процесс избрания руководства парламента, премьер-министра и формирования правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Партии регионов в подготовительной группе, первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Мы являемся сторонниками ответственного правительства и ответственного большинства в Верховной Раде. Мы ничего не собираемся блокировать, если есть большинство, значит, это большинство должно избрать председателя Верховной Рады и должно проголосовать за кандидатуру премьер-министра и формировать правительство – по Конституции парламент утверждает состав Кабинета министров», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем, по его мнению, ситуация с расстановкой сил в парламенте является непростой. Он напомнил, что вчера, 20 ноября, во время заседания подготовительной группы, возникли необъяснимые дискуссии по вопросу о форме заявления народного депутата о вхождении в коалицию.

«Я не считал этот вопрос важным, считал, что заявление должно быть написано на типографском бланке, а народный депутат свой рукой указывает фамилию, фракцию, ставит личную подпись и дату. Но представители БЮТ подняли такой шум, что это является ущемлением прав народных депутатов… Больше часа дебатировали да еще на повышенных тонах о форме заявления», - удивился он.

Н.АЗАРОВ сообщил, что предвидит «непростое будущее у Верховной Рады». «У меня такое тягостное впечатление возникло вчера, после заседания подготовительной группы», - добавил он.

«Если мы зацикливаемся на таких вещах, как форма заявления, то, как будет с такими принципиальными вопросами, как программа деятельности правительства, с законами и с утверждением состава правительства», - предположил представитель Партии регионов.