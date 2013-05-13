17-19 мая Русь выйдет на бой против Орды в «Парке Киевская Русь»

17-19 мая в «Парке Киевская Русь» состоится Международный мега-фестиваль «Киевская Русь XIII-XIV вв.», Посвященный 1025-летию Крещения Руси и 1150 -летию создания славянской азбуки.

Более 300 участников клубов исторической реконструкции из Украины, России, Беларуси воссоздадут реальные средневековые битвы, культуру, быт, ремесла той исторической эпохи. В программе - дневные и ночные массовые битвы между русичами и ордынцами, яркие театрализованные представления, турнир витязей, выступления конно-трюкового театра, а также средневековая музыка от ансамбля «Rokash» (Беларусь).

Во время фестиваля можно будет посетить лагерь реконструкторов, где воспроизводится средневековый быт и культура, и принять участие в мастер-классах по древним ремеслам. В вечерней программе - театрализованное композиция, яркое огненное шоу и праздничный фейерверк. Во время фестиваля будут работать Княжеская конюшня, где собрана живая коллекция лошадей лучших мировых исторических пород, средневековые тир и костюмерная, ярмарка мастеров. Цена входного билета - 100 грн, дети дошкольного возраста и школьники посещают Парк бесплатно, для пенсионеров действуют скидки на вход. «Парк Киевская Русь» расположен в с. Копачев Обуховского района Киевской области.

Добраться можно маршрутными автобусами от станции м. Выдубичи или собственным транспортом.

Детали на сайте: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналистов в субботу, 18 мая, будет организован пресс-тур. За подробной информацией и по вопросам аккредитации обращаться 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24 odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.