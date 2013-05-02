Ефремов рассказал, когда Тимошенко «гипотетически» можно будет помиловать

Об этом он заявил в интервью одному из украинских телеканалов в среду вечером.

По словам Ефремова, взгляды иностранных экспертов оказывают давление на процессы в Украине, которая должна жить по своим законам, сообщает Радио Свобода.

«Относительно Луценко, - утверждает Ефремов, - это была одна ситуация: прошла процедура судебная, и дальше было право президента помиловать по обращению соответствующих представителей».

«Относительно Тимошенко идет еще целый ряд судов - по убийству бывшего народного депутата Щербаня и неуплаты долгов компанией ЕЭСУ. Вот когда эти суды закончатся и чем они закончатся - после этого появится гипотетическое право принимать какие-то решения», - сказал Александр Ефремов.