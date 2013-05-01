Задержанный лидер КУПРа говорит, что собирались рисовать магнолии в Ботсаду

Председатель правления Коалиции участников помаранчевой революции (КУПР) Сергей Мельниченко считает, что “действия милиции были явно неправомерными и с превышением властных полномочий”.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook, комментируя свое задержание и задержание еще нескольких активистов в Киеве во время первомайского шествия сторонников КПУ.

По словам С.Мельниченко, “цель задержания нам не известна”. “Никаких противоправных действий мы не совершали и не планировали совершать. Мы мирно шли по Крещатику, намереваясь отпраздновать праздник в Ботаническом саду. В руках у некоторых активистов были только чистые ватманы для рисования”, - написал С.Мельниченко. Он отметил, что “на них не было ничего написано, никаких лозунгов”.

“На них активистки намеревались рисовать магнолии в Ботаническом саду. Таким образом, мы пытались организовать культурно-просветительский досуг в Ботаническом саду. Однако, по-видимому, празднование состоится в милиции...”, - написал С.Мельниченко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве милиция задержала четырех активистов КУПРа, которые пытались повредить плакаты сторонников КПУ. Среди задержанных – С.Мельниченко.

«Около 11 часа несколько молодых людей пытались помешать участникам шествия по Крещатику и совершить противоправные действия», - сообщили в милиции и добавили, что «работники милиции, которые задействованы на охрану общественного порядка, отреагировали мгновенно и не допустили правонарушений».