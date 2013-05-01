Александр Тимошенко призывает Януковича освободить его жену и покаяться

Об этом говорится в заявлении Тимошенко, которое он передал радио «Свобода».

В заявлении сказано: «В эти великие дни перед Пасхой призываю Президента Виктора Януковича и взываю к его Богопочитанию и совести, которые, возможно, еще остались, не медля освободить Юлию Тимошенко, дать ей свободу и, возможно, покаяться за совершенные грехи».

Также Тимошенко требует, чтобы его жена безотлагательно получила медицинское лечение на свободе. По его словам, «она должна быть полностью реабилитирована и приступить к активной деятельности по спасению Украины от действующего оккупационного режима».

Тимошенко также поблагодарил судей Европейского суда по правам человека, которые назвали арест его жены произволом. «Я благодарен всему миру за поддержку нашей борьбы против режима Януковича и поддержку моей жены Юлии Тимошенко. Особенно благодарен судьям Европейского суда по правам человека, которые единогласно приняли решение и призвали к установлению справедливости», – говорится в заявлении.

При этом он считает, что решение ЕСПЧ – это также оценка дел против других прежних правительственных чиновников.

«Признание Европой незаконного и политического мотивов ареста Юлии Тимошенко – это также признание незаконного преследования членов ее правительства, таких как Луценко, Данилишина, Филипчука, Макаренко, Диденко и других. Все, кто начал эти преследования, должны быть серьезно наказаны и ответить по закону», – подчеркнул Тимошенко.

А.Тимошенко в настоящее время проживает в Чехии, где в прошлом году получил убежище.

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