Тимошенко отказалась от материальной компенсации за арест

Об этом заявила пресс-секретарь лидера оппозиции Марина Сорока, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина».

По словам М.Сороки, это была принципиальная позиция Ю.Тимошенко.

«Юлия Владимировна не хочет, чтобы за беззаконие прокуроров-судей, которые нарушали права лидера оппозиции, незаконно арестовывали, преследовали ее по политическим мотивам и продолжают это делать, отвечали налогоплательщики, наши соотечественники», - отметила пресс-секретарь.

М.Сорока также добавила, что в жалобе экс-премьера не шла речь ни о каких материальных компенсациях, чтобы лишить власть возможности спекулировать на вопросе выполнения решения ЕСПЧ.

«Власть могла бы тогда продолжать спекулировать вокруг вопроса выполнения решения Европейского суда, и говорила бы, что уплатила 15-20 тысяч евро, и манипулировала бы этой информацией. Главное, что Европейский суд принял решение, где признал Юлию Владимировну политическим узником и незаконность ее ареста, потому власть обязана восстановить нарушенные права лидера оппозиции», - подчеркнула М.Сорока.

Пресс-секретарь отметила, что «теперь у власти, которая обещала выполнить любое решение ЕСПЧ, один путь, - выполнить решение Европейского суда относительно Юлии Владимировны и освободить ее».