В Донецке коммунисты скандировали о рябчиках и ананасах
Сегодня в центре Донецка по случаю Дня международной солидарности трудящихся прошел митинг сторонников КПУ.
Как передает корреспондент УНИАН, под красными флагами колонна из 300 человек прошла от памятника Тарасу Шевченко до центральной площади, к памятнику Ленину, где состоялся митинг.
Многие участники были в красных кепках с коммунистической символикой, держали плакаты и транспаранты: «Миру - мир!», «Да здравствует 1 мая!», «Молодежи - гарантированное первое рабочее место», «Трудящиеся, молодежь, все честные люди - пополняйте ряды Коммунистической партии Украины!», «Народы Украины за Советский Союз!», «Вернем страну народу» и др.
Участники шествия скандировали: «Ленин! Партия! Комсомол!», «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!», «Мир! Труд! Май!», «Земли, недра и заводы - снова в собственность народа!».
На митинге коммунисты и их сторонники выразили недоверие нынешней власти, ее олигархической сущности, осудили антинародные реформы.
«Власть не хочет отменять пенсионную, зловещую медицинскую реформу и хочет превратить Донбасс в зону экологической катастрофы», - сказал первый секретарь донецкого областного комитета КПУ Николай Кравченко, напомнив о «преступных намерениях» добычи сланцевого газа на территории региона.
Первый секретарь донецкого горкома КПУ Анатолий Гопкало акцентировал, что сегодня в Украине «олигархические власти и кланы забрали народное имущество, эксплуатируют рабочих за копейки, не платят налоги, получая баснословные прибыли, оставляют после себя нищету». Он призвал граждан вставать на борьбу за свои права.
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Выступившая на митинге рабочая Донецкого электрометаллургического завода сообщила о массовых увольнениях на предприятии и призвала к солидарности всех трудящихся, которые сегодня «сплошь и рядом сталкиваются с проблемой увольнения, потерей своего рабочего места».
Участники акции единогласно проголосовали за резолюцию, в которой потребовали отменить проводимые в Украине «антинародные медицинскую, пенсионную, жилищно-коммунальную и земельную реформы», запретить разработку и добычу нетрадиционного газа на территории Украины, поддержать инициативу КПУ о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз. Принятую резолюцию было решено направить в адрес Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, а также председателя облгосадминистрации Андрея Шишацкого.