В Донецке коммунисты скандировали о рябчиках и ананасах

Как передает корреспондент УНИАН, под красными флагами колонна из 300 человек прошла от памятника Тарасу Шевченко до центральной площади, к памятнику Ленину, где состоялся митинг.

Многие участники были в красных кепках с коммунистической символикой, держали плакаты и транспаранты: «Миру - мир!», «Да здравствует 1 мая!», «Молодежи - гарантированное первое рабочее место», «Трудящиеся, молодежь, все честные люди - пополняйте ряды Коммунистической партии Украины!», «Народы Украины за Советский Союз!», «Вернем страну народу» и др.

Участники шествия скандировали: «Ленин! Партия! Комсомол!», «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!», «Мир! Труд! Май!», «Земли, недра и заводы - снова в собственность народа!».

На митинге коммунисты и их сторонники выразили недоверие нынешней власти, ее олигархической сущности, осудили антинародные реформы.

«Власть не хочет отменять пенсионную, зловещую медицинскую реформу и хочет превратить Донбасс в зону экологической катастрофы», - сказал первый секретарь донецкого областного комитета КПУ Николай Кравченко, напомнив о «преступных намерениях» добычи сланцевого газа на территории региона.

Первый секретарь донецкого горкома КПУ Анатолий Гопкало акцентировал, что сегодня в Украине «олигархические власти и кланы забрали народное имущество, эксплуатируют рабочих за копейки, не платят налоги, получая баснословные прибыли, оставляют после себя нищету». Он призвал граждан вставать на борьбу за свои права.

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Выступившая на митинге рабочая Донецкого электрометаллургического завода сообщила о массовых увольнениях на предприятии и призвала к солидарности всех трудящихся, которые сегодня «сплошь и рядом сталкиваются с проблемой увольнения, потерей своего рабочего места».

Участники акции единогласно проголосовали за резолюцию, в которой потребовали отменить проводимые в Украине «антинародные медицинскую, пенсионную, жилищно-коммунальную и земельную реформы», запретить разработку и добычу нетрадиционного газа на территории Украины, поддержать инициативу КПУ о проведении всеукраинского референдума о вступлении Украины в Таможенный союз. Принятую резолюцию было решено направить в адрес Президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, а также председателя облгосадминистрации Андрея Шишацкого.