Во Львове 50 участников митинга охраняли 250 милиционеров

ак передает корреспондент УНИАН, на площади возле Монумента славы воинам-освободителям на улице Стрыйской собралось около 50 представителей Компартии, ПСПУ и ветеранских организаций города.

Присутствующие под призывы: “Да здравствует 1 Мая!” и “Прочь олигархическую банду!” возложили к подножию монумента красные гвоздики и другие цветы.

В начале митинга присутствующие развернули красные флаги с символикой КПУ, ВЛКСМ, Всеукраинского союза женщин-работниц, а также закрепили на груди каждого участника нагрудный знак с надписью “1 Мая - День солидарности трудящихся”.

Также среди участников массово распространялись плакаты с призывом присоединиться к первомайской акции и надписью “1 Мая - День протеста. Без борьбы нет победы. Работа. Зарплата. Защита. Трудящиеся, объединяйтесь!”.

На площади возле монумента представители КПУ развернули транспаранты с надписями: “Первомай - 2013. Прочь капитализм! Власть - трудящимся!”, “Нет - торговле землей!”, “Да здравствует 1 Мая - День международной солидарности трудящихся!”.

В своих выступлениях присутствующие отмечали распространение коррупции во всех сферах жизни и необходимость передать всю полноту власти трудящимся.

Как заявил председатель Львовской областной организации ПСПУ Александр Покровский, «зажрались все, кто должен заботиться о трудящихся, прокуроры наживают миллионы».

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После завершения митинга, который длился с 11.00 до 11.30, его участники отправились на маевки.

Анонсированные возможные провокации со стороны представителей радикально настроенных националистических сил не состоялись, а прохожие равнодушно наблюдали за митингом.

После завершения мероприятий начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк заявил журналистам, что сегодня для охраны общественного порядка во время празднования 1 Мая во Львове “было задействовано достаточное количество сотрудников правоохранительных органов. Все прошло спокойно”.

Периметр площади вокруг монумента, по оценкам журналистов, охраняли около 250 милиционеров. В парке также были замечены автомобили «скорой помощи» и автобус с работниками спецподразделения милиции.