Нардеп утверждает, что ему приписали чужой «Лексус»

Народный депутат от ВО «Свобода», экс-председатель Тернопольского областного совета Алексей Кайда опровергает информацию о покупке им автомобиля за 1 млн грн.

Как говорится в заявлении Кайды, которое есть в распоряжении УНИАН, накануне тернопольские Интернет-СМИ распространили информацию о приобретении им внедорожника Lexus LX 570.

«Подчеркиваю, что я никогда не имел машины марки «Лексус». Я езжу на «Субару» 2007 года, серебристого цвета. После появления неправдивых публикаций с указанием номера якобы моего нового автомобиля мне удалось выяснить в Управлении ГАИ, что «Лексус» с данными номерами принадлежит одному из фермеров Тернопольской области», – говорится в заявлении Кайды.

По его убеждению, появление лживой информации имеет заказной характер. «Я расцениваю эту грязь и откровенную ложь как ответ на мою принципиальную позицию относительно раздачи земли вблизи биатлонной базы в Подгородном и недопущения хранения с грубыми нарушениями работ Иоанна Георга Пинзеля в ТРЦ «Подоляны». Ведь эти и другие лживые публикации появились именно после моих обращений в правоохранительные органы», – заявил Кайда.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля в Тернополе по инициативе облгосадминистрации в неприспособленном помещении развлекательного центра открыли выставку уникальных скульптур Иоанна Пинзеля. Правоохранители проводят по этому поводу проверку.

Кроме этого, недавно чемпионка мира по биатлону Елена Пидгрушная выразила обеспокоенность в связи с выделением районной властью прилегающих к биатлонной базе в селе Подгородное земель для строительства коттеджей, ведь это может привести к невозможности использование стрельбища.

По поводу обеих проблем Кайда обратился к правоохранительным органам.

Кайда также является руководителем областной федерации биатлона.

На конец мая назначена свадьба Кайды и Пидгрушной.