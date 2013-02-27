Биатлонистка Пидгрушная выходит замуж за нардепа

Экс-председатель Тернопольского облсовета, председатель областного отделения Федерации биатлона народный депутат Алексей Кайда 26 мая женится на обладательнице золотой медали Чемпионата мира по биатлону Елене Пидгрушной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил сам А.Кайда.

Свадьба, по его словам, состоится в Тернополе.

А. Кайда признался, что влюбился в Е.Пидгрушную два года назад с первого взгляда.

«Я как раз возвращался из США, и мне позвонил по телефону директор областной школы высшего спортивного мастерства Олег Любинский. Говорит, Пидгрушная с девушками завоевали серебро, нужно наградить. Я отвечаю, что уставший, но он настоял. Елена как раз тоже возвращалась с соревнований, из Ханты-Мансийска. Вышло, она замучена с дороги, я замучен. И вот она вошла... так оно и бабахнуло сразу. Это была любовь с первого взгляда», – вспомнил А.Кайда.

До сих пор пара не комментировала слухи об их бракосочетании. Длительное молчание А.Кайда объяснил желаниям уберечь свою любимую от пристального внимания журналистов в канун важных для нее выступлений на соревнованиях в Норвегии, в Сочи и Ханты-Мансийске.

А.Кайда будет жениться во второй раз. С первой женой Оксаной Багнюк-Кайдой они пробыли в браке 18 лет, у них есть сын Богодар, которому в этом году исполнится 16 лет.