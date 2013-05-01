Самолет с 338 пассажирами аварийно сел на Бермудах

Самолет Airbus A330 британской авиакомпании Thomas Cook Airlines, на борту которого находились 338 пассажиров, совершил аварийную посадку на Бермудах после того, как на его борту произошло возгорание, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Самолет направлялся из мексиканского города Канкун в британский Манчестер. После посадки на Бермудах все пассажиры были эвакуированы из самолета. Сообщается, что никто не пострадал.

Также представитель спасательной службы Бермудских островов рассказал агентству, что "когда самолет приземлился, на борту пожара не было".