Луценко: МВД, суды и прокуратуру придется расформировать

Об этом сегодня в прямом эфире телеканала ТВi заявил экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.

По его словам, в 2005 году, когда он возглавил впервые МВД, ему думалось, что эту систему можно реформировать изнутри, но на то была нужна политическая воля вроде, как это произошло в Грузии.

"Сегодня системы ни МВД, ни судов, ни прокуратуры изменить нельзя изнутри. Напалм, напалм и еще раз напалм - только закрытие этих учреждений. Все надо начинать с нуля и с новыми людьми", - сказал Ю.Луценко.