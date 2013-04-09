Луценко: МВД, суды и прокуратуру придется расформировать
05:33, 09 апреля 2013Политика
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Реформирование в Украине правоохранительной и судебной систем сегодня возможно только, если создавать их с нуля, набрав новых людей.
Об этом сегодня в прямом эфире телеканала ТВi заявил экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко.
По его словам, в 2005 году, когда он возглавил впервые МВД, ему думалось, что эту систему можно реформировать изнутри, но на то была нужна политическая воля вроде, как это произошло в Грузии.
"Сегодня системы ни МВД, ни судов, ни прокуратуры изменить нельзя изнутри. Напалм, напалм и еще раз напалм - только закрытие этих учреждений. Все надо начинать с нуля и с новыми людьми", - сказал Ю.Луценко.
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