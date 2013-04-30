Луганский облсовет перессорился из-за Ефремова

Сегодня депутаты Луганского областного совета присвоили звание «Почетный гражданин Луганщины» народному депутату, председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову и ветерану Великой отечественной войны, герою СССР Ивану Малько.

Как передает корреспондент УНИАН, решение депутаты приняли в ходе 18 сессии шестого созыва Луганского облсовета.

Присвоение звания вызвало бурную дискуссию. В частности, депутат облсовета от КПУ Александр Андриянов заявил, что он против присвоения данного звания. Он заявил, что не понимает, зачем А.Ефремову вообще это нужно, и обосновал свое нежелание видеть имя лидера парламентской фракции ПР в списках почетных граждан Луганщины следующим образом: "Он боролся с красными".

В свою очередь, председатель облсовета Валерий Голенко отметил, что А.Ефремов выступает лоббистом Луганской области в парламенте, и нет ничего ценнее, чем вовремя сказать спасибо.

Сам А.Ефремов на сессии не присутствует.