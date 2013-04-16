Ефремов признал, что большинству не хватает голосов, и объяснил, почему

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, почему большинству не хватает голосов для принятия решений в сессионном зале, но, в то же время, были голоса на выездном заседании, которое проводилось без журналистов и камер, А.Ефремов сказал: «Сегодня подходят ко мне депутаты и говорят: «Давайте мы перейдем на голосование один день в неделю, а рассмотрение законопроектов проводить всю неделю».

А.Ефремов подчеркнул, что сегодня «срабатывает чисто человеческий фактор - кто-то в командировке, болеет и так далее».

Вместе с тем А.Ефремов сказал, что «когда нам надо собрать коллег в течение одного дня, мы это всегда сделаем - и мы соберем 208 человек для того, чтобы они проголосовали за какие-то решения».

«В системе это сделать в Верховной Раде невозможно, потому что все люди либо болеют, либо у них есть командировки, либо что-то случается в семье, либо другие какие-то причины, которые влияют - он отвлекся и вышел куда-то в коридор, а в это время идет голосование», - заявил А.Ефремов.

Он подчеркнул, что если «мы не просто занимаемся популизмом и пытаемся найти какие-то крючки и подколоть здесь друг друга, а хотим действительно решить этот вопрос, то мы должны рассмотреть, как голосование проходит в цивилизованных странах и выбрать наиболее приемлемый вариант для работы Верховной Рады».

Тогда, по его словам, депутатская работа не будет превращаться «в профанацию».