Украина рассчитывает на импорт передовых технологий из ЕС - Кабмин

Об этом заявил первый вице-премьер Сергей Арбузов во время встречи в Брюсселе с Карлом де Гухтом, членом Европейской Комиссии по вопросам торговли.

«Мы рассчитываем, что функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС позволит Украине не только расширить свои экспортные рынки, но и нарастить импорт передовых технологий для ускоренной модернизации как составляющей стабильного роста экономики», - заявил Арбузов.

Также он подчеркнул, что создание зоны свободной торговли упростит ведение бизнеса в Украине и для европейских компаний.

«Для европейских экспортеров и инвесторов создание зоны свободной торговли с Украиной устранит значительное число барьеров, в том числе в виде несовершенного законодательства и практики его применения, создаст равные правила игры на основе норм и стандартов ЕС и таким образом откроет новые бизнес-возможности в Украине», - сказал первый вице-премьер. Он подчеркнул, что создание ЗСТ с ЕС является одним из ключевых внешнеэкономических приоритетов Украины, а правительство сейчас активно работает в направлении реформирования фискальной и налоговой систем, что должно улучшить бизнес-климат в стране.

Напомним, Евросоюз является одним из ключевых торговых партнеров Украины и занимает более трети в объемах украинского экспорта.