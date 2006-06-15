Кушнарев надеется подписать коалицию с НУ до вечера понедельника

Один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ напоминает, что партия-победитель на парламентских выборах в соответствии со сложившейся европейской традицией имеет право на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Е.КУШНАРЕВ высказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос: «Согласится ли Партия регионов только на спикерство при премьере Ю.ЕХАНУРОВЕ?».

«Я не могу перескакивать через этап. Если мы согласуем (в ходе переговоров о создании коалиции между Партией регионов и блоком «Наша Украина» - УНИАН) принципы, то перейдем к обсуждению распределения должностей и ответственности. Наша позиция базируется на основе европейских правил и традиций: партия-победитель в рамках коалиции имеет право претендовать на пост премьер-министра. Но если будут выдвинуты какие-то встречные предложения, мы их будем обсуждать», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Представитель Партии регионов также отметил, что во время предварительных консультаций с «Нашей Украиной» вопрос о должностных квотах не обсуждался. «Этот вопрос возникнет тогда, когда будет достигнуто согласие о главном – что мы будем создавать коалицию. И если переговорный процесс продолжится в том же формате и с необходимой интенсивностью, то до конца дня понедельника можно будет подписать документ и во вторник приступить к его реализации», - добавил он.

Вместе с тем, комментируя слова депутата от «Нашей Украины» Петра ПОРОШЕНКО о том, что «Наша Украина» при создании коалиции с Партией регионов будет настаивать на должности премьера для нее, Е.КУШНАРЕВ сказал: «Чтобы делать такие заявления, нужно было набрать на выборах 35%. И тогда «Наша Украина» имела бы полное право реализовать свои премьерские амбиции. Сегодня подобного рода заявления могут лишь усложнить переговорный процесс».