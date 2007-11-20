Россия считает объявление Голодомора актом геноцида «однобоким искажением истории»

Министерство иностранных дел Российской Федерации считает, что объявление голода 1932-1933 годов «актом геноцида» в отношении украинского народа «является однобоким искажением истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам».

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ по поводу разгрома представителями Евразийского союза молодежи выставки, посвященной чествованию памяти жертв Голодомора в Украине в 1932-1933 гг., 17 ноября в Украинском культурном центре в Москве.

Как говорится в комментарии, «действительно, 17 ноября трое граждан были задержаны нарядом милиции по поводу хулиганских действий, которые они учинили в помещении Культурного центра Украины в Москве при открытии выставки, посвященной голоду 1932-1933 годов на Украине».

«МИД России осуждает подобного рода хулиганские выходки. При этом обращаем внимание на то, что указанные лица были незамедлительно задержаны и переданы органам правосудия для проведения соответствующего расследования, чего не скажешь о действиях украинских правоохранительных структур на фоне бесчисленных провокаций в отношении Российского культурного центра во Львове», - отмечается в комментарии.

Одновременно Департамент информации и печати МИД РФ отмечает, что «тема голода 30-х годов в Советском Союзе, жертвами которого были люди многих национальностей, в том числе украинцы, русские, казахи и другие народы СССР, все больше становится предметом всевозможных спекуляций со стороны определенных политических кругов на Украине».

По мнению российского МИДа, «объявление трагических событий тех лет «актом геноцида» в отношении украинского народа является однобоким искажением истории в угоду современным конъюнктурным политико-идеологическим установкам». «Помимо прочего, это оскорбляет память жертв других национальностей, погибших в голод 1932-1933 годов в бывшем Советском Союзе», - говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.