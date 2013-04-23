Вилкул говорит, что до конца недели Украина начнет готовиться к отопительному сезону

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Александра Вилкула, об этом он заявил на заседании коллегии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ, на котором были подведены итоги отопительного сезона.

«Отопительный сезон 2012/2013 года прошел стабильно. Текущие аварии ликвидировались оперативно. Правительство оказывало необходимую помощь регионам и проводило координацию действий», - сказал А.Вилкул.

Он поставил задачу перед руководителями регионов по результатам прошлого отопительного сезона провести анализ и принять соответствующие меры при подготовке к новому сезону.

«В течение недели в регионах должны быть созданы штабы по подготовке к новому отопительному сезону. На протяжении двух недель должен быть разработан план по подготовке к зиме. В мае Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ должно представить на заседание правительства программу подготовки к следующему отопительному сезону», - сказал А.Вилкул.

В работе итоговой коллегии также приняли участие министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник и председатель Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба.

По сообщению пресс-службы вице-премьера, в целом были подготовлены к работе в зимних условиях 2012/13 годов почти 24 тыс. котельные коммунальной формы собственности, 139 тыс. многоквартирных домов, 13,5 тыс. детских садов, более 19 тыс. учебных и почти 6 тыс. лечебных заведений. В ходе отопительного сезона правительством осуществлялся постоянный мониторинг состояния теплообеспечения жилищного фонда и социальной сферы, расчетов за потребленные энергоносители и жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, проводился ежедневный мониторинг возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций, был создан Оперативный штаб по обеспечению постоянного прохождения отопительного сезона.