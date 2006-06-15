Кабмин определился с кандидатурой на должность киевского губернатора

16:49, 15 июня 2006
Политика
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Правительство рекомендует советника Президента

Кабинет Министров рекомендовал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить внештатного советника главы государства Веру УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.

 

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