Кабмин определился с кандидатурой на должность киевского губернатора
16:49, 15 июня 2006Политика
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Правительство рекомендует советника Президента
Кабинет Министров рекомендовал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить внештатного советника главы государства Веру УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской облгосадминистрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.
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