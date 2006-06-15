Кабмин определился с кандидатурой на должность киевского губернатора

Правительство рекомендует советника Президента

Кабинет Министров рекомендовал Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО назначить внештатного советника главы государства Веру УЛЬЯНЧЕНКО председателем Киевской облгосадминистрации. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Украины Валентин МОНДРИЕВСКИЙ.

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