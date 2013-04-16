Рыбак рассказал, как ему несладко пришлось в Санкт-Петербурге

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак считает, что выступления с трибуны сессионного зала парламента на другом языке, кроме украинского, не противоречат статье 9 Закона Украины “Об основах государственной языковой политики”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал в начале утреннего заседания парламента.

Он отметил, что 11-12 апреля на встрече с председателями парламентов 13 стран в Санкт-Петербурге было выражено удивление поведением депутатов в сессионном зале.

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По словам В.Рыбака, регламент ВР является законом и его нужно выполнять, вместе с тем в сессионном зале звучат взаимные оскорбления депутатов.

В.Рыбак отметил, что отныне просит строже соблюдать регламент, в частности, придерживаться времени и темы выступлений. Также В.Рыбак призвал отказаться от провокационных заявлений для нормальной работы парламента.