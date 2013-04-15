Рыбак надеется, что перед Пасхой нардепы опомнятся

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак надеется, что на этой пленарной неделе ВР будет работать продуктивнее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

Спикер проинформировал, что на этой неделе планируется рассмотрение 110 вопросов повестки дня.

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Он отметил, что на предыдущей пленарной неделе ВР лишь частично рассмотрела запланированные вопросы повестки дня, и выразил надежду, что “накануне майских праздников, Пасхи наша сессионная работа будет более продуктивной”.

По словам В.Рыбака, на этой неделе предусматривается рассмотрение законопроектов, касающихся евроинтеграции Украины. Он добавил, что они должны рассматриваться во вторник, 16 апреля.

Также, подчеркнул В.Рыбак, предусмотрено рассмотрение ряда вопросов, в которых “заинтересованы оппозиционные фракции”.

Кроме того, запланировано рассмотреть внесенные Президентом Украины два законопроекта, которые определены как безотлагательные. В.Рыбак сообщил, что они касаются изменений в Конституцию Украины относительно полномочий Счетной палаты и законопроект относительно допуска подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях.

Он также отметил, что в пятницу, 19 апреля, по требованию оппозиции предусмотрено рассмотрение вопроса об ответственности Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля депутаты от оппозиции заблокировали работу парламента после нерезультативного голосования за постановление о назначении выборов в Киеве на 2 июня.

Оппозиция заявила, что требует назначения даты выборов в столице, отмены пенсионной реформы и рассмотрения вопроса об отставке Кабинета министров.

4 апреля в помещении комитетов ВР по улице Банковой председатель Верховной Рады Владимир Рыбак сначала объявил собрание депутатов, а затем провел пленарное заседание парламента. Оппозиция заявила о незаконности такого заседания парламента.

10 апреля В.Рыбак заявил, что парламент на будущей неделе будет работать. По его словам, существуют договоренности о рассмотрении на заседаниях ВР с 16 по 19 апреля вопросов, на которых настаивает оппозиция.

В свою очередь председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк сообщил, что в повестку дня Верховной Рады с 16 по 19 апреля включен вопрос о назначении киевских выборов, об отмене пенсионной реформы, отставке правительства, а также о декриминализации статей, по которым незаконно осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко.

«Партия регионов пошла «на попятную», и в повестку дня включены все вопросы, которые оппозиция требовала для рассмотрения Верховной Рады», - подчеркнул А.Яценюк.