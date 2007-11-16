В НУ-НС припасли еще один сюрприз для Тимошенко

26 ноября состоится Политический совет Народного Союза «Наша Украина». Такое решение было принято во время заседания Президиума партии, сообщает пресс-служба НСНУ.

На повестку дня Совета партии вынесены вопрос о коалиции демократических сил и создания единой партии. Совет партии также планирует обсудить итоги досрочных парламентских выборов.

Во время собрания члены Президиума также заслушали отчет членов Рабочей группы по вопросам подготовки работы Верховной Рады шестого созыва.

Напомним, что ранее лидер Нашей Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО заявлял, что НУ-НС настроен на то, чтобы в первый день работы парламента была создана коалиция демократических сил.

День первого заседания ВР назначен на 23 ноября.