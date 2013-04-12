У Кернеса объяснили, почему в Харькове блокируют митинг оппозиции

Народные депутаты Михаил Хмиль, Владимир Яворивский, Андрей Парубий, Андрей Павловский и Василий Пазиняк прибыли к мэру Харькова Геннадию Кернесу с требованием не препятствовать оппозиции проводить встречу с избирателями в центральной части города.

Они передали городскому председателю соответствующее письмо, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьквщины».

Оппозиция требует от власти разблокировать центр Харькова, где сегодня должна состояться акция «Вставай, Украина!».

По словам М.Хмиля, на вопрос депутатов, почему заблокирована вся центральная часть Харькова и улицы и мосты по маршруту следования шествия «Вставай, Украина!», Г.Кернес сослался на «профилактические мероприятия в связи с ремонтными работами». Мэр пообещал, что трамваи и автобусы, которыми заблокирована площадь Розы Люксембург и улицы по маршруту движения колонны, возобновят работу через полчаса.