На суд по делу ЕЭСУ придут Кличко, Яценюк и Тягнибок

Начало суда запланировано на 16:00.

Как сообщал УНИАН, из информации на официальном сайте Государственной пенитенциарной службы Украины следует , что Юлия Тимошенко вместо участия в заседании Киевского райсуда г.Харькова по делу ЕЭСУ запланировала встречу с политиками Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Юрием Луценко.

В то же время прокурор области Геннадий Тюрин накануне заседания заявлял, что поскольку "искусственное затягивание этого уголовного дела со стороны Тимошенко является беспрецедентным", у стороны государственного обвинения всегда есть право заявить ходатайство об ее принудительной доставке.

Как сообщает Lb.ua, в сегодняшнем судебном заседании планируют принять участие лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок и народные депутаты.

Под стенами суда также запланирован митинг оппозиции в рамках акции «Вставай, Украина!».

Как сообщал УНИАН, Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск горсовета Харькова с требованием запретить акцию оппозиции.

В то же время, в "Батькивщине" заявили, что не намерены менять план проведения акции.