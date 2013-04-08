Прокурор считает, что Тимошенко должна явиться в суд 12 апреля

15:13, 08 апреля 2013
Политика
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Осужденная Юлия Тимошенко, которая подозревается по делу о незаконной деятельности корпорации ЕЭСУ, может быть доставлена на заседание Киевского районного суда г. Харькова 12 апреля.

По словам Тюрина, затягивание дела со стороны Тимошенко является беспрецедентным / Фото: khar.gp.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, об этом сказал прокурор области Геннадий Тюрин по итогам совещания об актуальных вопросах деятельности органов прокуратуры области в условиях действия нового УПК, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Слободской край».

«С моей точки зрения она (Ю. Тимошенко - УНИАН) должна явиться в суд, иначе суд уже больше года не может начать слушание дела по существу, ведь в отсутствие подсудимого лица такая процедура не предусмотрена действующим законодательством», - сказал Г. Тюрин.

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По его словам, искусственное затягивание этого уголовного дела со стороны Ю.Тимошенко является беспрецедентным.

«Тем более, что сегодня она уже заявляет о своем желании принимать участие в судебных заседаниях, в частности, в допросе свидетеля Гайдука по делу об организации убийства Е.Щербаня. Поэтому, я считаю, что в участии в заседании Киевского суда г. Харькова она должна быть заинтересована не меньше, в частности и в том, чтобы суд услышал ее доводы. Ведь адвокаты Ю.Тимошенко на сегодняшний день лишь распространяют неправдивую информацию о несуществующем решении Верховного суда Украины о якобы закрытии уголовных дел против их подзащитной. Поскольку эта информация является вымыслом, и не имеет под собой никаких оснований, то можно делать вывод об отсутствии юридических аргументов у защиты. Именно поэтому ее участие, его ответы на вопросы суда и прокуроров относительно ее же деятельности в должности руководителя корпорации ЕЭСУ дадут возможность и судьям, и общественности сделать определенные выводы», - сказал прокурор области.

Г.Тюрин также отметил, что у стороны государственного обвинения при дальнейшем отсутствии воли подсудимой отвечать согласно требованиям закона за инкриминируемые преступления, или же доказывать свою непричастность, всегда есть право заявить ходатайство об ее принудительной доставке.

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