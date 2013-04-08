Путин - о ядерной угрозе: Чернобыль покажется детской сказкой

Об этом сообщает РИА Новости.

Россию беспокоит эскалация конфликта на Корейском полуострове, потому что ядерная угроза существует, и в случае ее реализации ситуация будет намного хуже, чем с Чернобылем, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эскалация на Корейском полуострове беспокоит, потому что мы соседи, потому что, если, не дай Бог, что произойдет, то Чернобыль, о котором мы все хорошо знаем, может показаться просто детской сказкой", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он подчеркнул, что "такая угроза есть", но при этом призвал "всех успокоиться".

"Я бы призвал всех успокоиться, и в спокойном режиме за столом переговоров начать решать все проблемы, которые там за многие годы накопились", - сказал президент РФ.

"Наша позиция по северокорейской ядерной проблеме хорошо известна, мы против оружия массового уничтожения, мы за денуклеаризацию всего Корейского полуострова", - сказал Путин.