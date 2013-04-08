Путин - о ядерной угрозе: Чернобыль покажется детской сказкой
Президент РФ утверждает, что угроза существует, но призывает всех успокоиться.
Об этом сообщает РИА Новости.
Россию беспокоит эскалация конфликта на Корейском полуострове, потому что ядерная угроза существует, и в случае ее реализации ситуация будет намного хуже, чем с Чернобылем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эскалация на Корейском полуострове беспокоит, потому что мы соседи, потому что, если, не дай Бог, что произойдет, то Чернобыль, о котором мы все хорошо знаем, может показаться просто детской сказкой", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Он подчеркнул, что "такая угроза есть", но при этом призвал "всех успокоиться".
"Я бы призвал всех успокоиться, и в спокойном режиме за столом переговоров начать решать все проблемы, которые там за многие годы накопились", - сказал президент РФ.
"Наша позиция по северокорейской ядерной проблеме хорошо известна, мы против оружия массового уничтожения, мы за денуклеаризацию всего Корейского полуострова", - сказал Путин.