Милиция требует от «УДАРа» фамилии присутствующих на акции возле ВР во вторник

В партию «УДАР» сегодня поступило обращение из Печерского райуправления ГУМВД Украины в Киеве о предоставлении информации относительно времени пребывания и количества членов партии, которые принимали участие в акции под Верховной Радой 2 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как отмечается в сообщении, следователь Печерского райуправления С.Вишневский, подпись которого стоит под документом, просит, в частности, отметить фамилию, имя и отчество и контактные данные членов партии, которые принимали участие в акции.

«Ответ прошу дать наручно, предварительно связавшись по нижеуказанному телефону в связи с ограниченным сроком проверки», - говорится в обращении следователя.

В партии «УДАР» расценивают подобное обращение как метод давления на оппозиционные силы и граждан.

«Сегодня власть использует правоохранительные органы для запугивания граждан, чтобы те не могли выразить свою позицию и отношение к тому, что происходит в стране. Но это ей не поможет. 2 апреля под парламент пришли киевляне, которые продемонстрировали свое несогласие с лишением Киева выборов и самоуправления. Не в практике демократических сил привлекать людей на митинги, фиксируя их фамилии в «журнале посещений». А право граждан на участие в мирных собраниях гарантирует Конституция Украины», - отмечают в «УДАРе».

Как сообщал УНИАН, ранее в «Свободе» заявили, что правоохранительные органы начали вызывать на допросы активистов партии, которые 2 апреля принимали участие в пикетировании Верховной Рады.

«3 апреля киевская милиция начала вызывать на допросы «свободовцев», которые 2 апреля принимали участие в пикетировании Верховной Рады Украины», - сообщили в пресс-службе партии.

Четверо активистов ВО «Свобода» уже получили повестки с указанием явиться 3 апреля 2013 года в Печерский райотдел милиции для дачи показаний относительно акций протеста. Также на допрос вызвали руководителя пресс-службы Киевской городской организации ВО «Свобода» Кирилла Бабенцова, члена Киевского городского комитета ВО «Свобода» Александра Рудоманова, активиста Киевской «Свободы» Евгения Карася.

Кроме того, к «свободовцу» Сергею Бойко милиция пришла по месту жительства его «и незаконным образом пытались допросить просто на месте». После отказа давать показания дома сотрудники милиции вручили С.Бойко повестку, сообщали тогда в «Свободе».

Справка УНИАН. 2 апреля возле Верховной Рады состоялась организованная оппозицией акция, участники которой требовали от депутатов назначить дату проведения выборов мэра столицы и Киевсовета.

3 апреля Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщил, что милиция открыла уголовное производство по факту нападения 2 апреля сторонников оппозиции на народного депутата от Партии регионов Ирину Горину.