Адвокат говорит, что Луценко на оглашении приговора по второй кассации не будет

Адвокат Алексей Баганец сомневается в том, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко по состоянию здоровья выразит желание присутствовать на оглашении решения Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по кассационной жалобе на приговор по делу об организации незаконной слежки за бывшим водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня после завершения заседания Высшего спецсуда.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать доставки Ю.Луценко 10 апреля на судебное заседание, А.Баганец сказал: “Нет, потому что он обратился к коллегии судей с письменным заявлением о том, что по состоянию здоровья ему трудно подниматься в 5 или 4 часа утра и сюда ехать, а затем возвращаться туда (в колонию), назад”.

При этом адвокат допустил, что длительность перерыва в судебном заседании можно объяснить тем, что коллегия судей действительно загружена или другой работой, или нужно время, чтобы исправить ошибки, которые были допущены при рассмотрении дела судами предыдущих инстанций.

А.Баганец сказал, что оценил тот факт, что “эта коллегия судей пыталась хотя бы что-то выяснить по этому делу, в отличие от предыдущей коллегии, которая рассматривала кассацию на предыдущий приговор”.

“Другое дело, как они примут решение”, - заметил А.Баганец.