Политтехнолог: Власть не намерена распускать парламент

Партия регионов не преследует цель распустить нынешний парламент, об этом свидетельствует переманивание тушек. А события связаны с выездным заседанием Верховной Рады, возможным проведением Референдума об изменениях в Конституцию.

Об этом в эфире телемарафона на «5 канале» заявил политтехнолог, директор компании «Berta Communications» Тарас Березовец.

«Сегодняшняя акция на улице Банковой вызвана другим событием, о котором пока говорят кулуарно, а именно - возможном проведении референдума по внесению изменений в Конституцию. Скажите - кто будет переманивать тушек, какой смысл, если парламент собираются распускать? Ответ четкий - никто не собирается распускать этот парламент, потому что сегодня появились новые перебежчики. Более того, организация этих событий на Банковой может рассматриваться через призму того, что таким образом люди дают понять, в том числе главе государства, что парламент дееспособен. Он работает, и никакая конституционная реформа не нужна», - заявил Березовец.