Македония продлила безвизовый режим для украинцев до 2018 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Посол Македонии в Украине Ацо Спаноски.

“Македония приняла решение о продлении действия безвизового режима с Украиной на следующие 5 лет. До 2018 года граждане Украины без виз могут посещать Македонию”, - сказал посол.

По его словам, благодаря этому будет продолжено тесное сотрудничество между Украиной и Македонией в сфере культуры, туризма, образования, здравоохранения, науки, а также в экономике, чему будет способствовать соглашение о зоне свободной торговли.

«На протяжении нескольких лет мы увидели, что если нет виз, то и граждане больше между собой общаются, и бизнесмены больше сотрудничают», - добавил посол.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Леонид Кожара уточнил, что решение македонского правительства действительно с 15 марта этого года.

“Я думаю, что отмена визового режима положительно скажется на двусторонних отношениях, и позволит увеличить поездки граждан обеих стран”, - сказал он.

Министр также сообщил о договоренности отменить визовый режиме для граждан Македонии на два года - до 2015.

Л.Кожара также сообщил, что за последние три года визовый режим отменен с 17 странами мира, в частности Австралией, Албанией, Аргентиной, Болгарией, Израилем, Кипром, Норвегией.

Как сообщал УНИАН, 20 марта с.г. и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис сообщал, что Македония продлила действие безвизового режима краткосрочных поездок граждан Украины в эту страну до 15 марта 2014 года.

По его словам, соответствующее решение было принято правительством Македонии 12 марта. Согласно решению, граждане Украины, которые будут посещать Македонию сроком до 90 дней, будут въезжать на ее территорию при наличии действительного паспорта для выезда за границу, полиса медицинского страхования и подтверждения финансового обеспечения из расчета 50 евро в день пребывания.

По его словам, граждане Украины, осуществляющие поездки в Македонию наземным транспортом, должны позаботиться об оформлении дву- или многократных виз для транзитного пересечения территории Румынии, Болгарии или других стран.