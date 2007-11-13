Чалый: Россия подталкивает нас к визовому режиму

«Введение такой меры серьезно усложняет пребывание и межрегиональные поездки. Она не столько закрывает страну для въезда, сколько привязывает ее к институту внутренней прописки по схеме Советского Союза». Так Валерий Чалый, эксперт центра Разумкова прокомментировал УНИАН новые миграционные правила для украинских граждан, которые ввела Россия.

Напомним, что отныне украинцы, которые въезжают в Российскую Федерацию более чем на трое суток, будут обязаны становиться на миграционный учет (сейчас украинские граждане, приехавшие в РФ, могут находиться без регистрации 90 дней).

«Это усложняет мотивацию людей, которые хотят приехать в Россию, - добавил Чалый. - Есть еще финансовая сторона вопроса… Вроде за регистрацию деньги не берутся, но если вы не зарегистрировались, то, по некоторым данным, штрафные санкции колеблются от 30 до 100 долларов в сутки. В таком случае или поездка должна быть короткой, или лучше уж тогда вводить визовый режим. Ты знаешь, что оформлена виза и она действует конкретный период пребывания...

Опасаюсь, что это все приведет к введению визового режима. И мне кажется, что Россия подталкивает нас к этому. Но при этом не хочет выступить инициатором. И мне как эксперту кажется, что если мы выступим с инициативой введения визового режима, официальная Россия быстро согласиться, а во всех проблемах, которые в связи с этим возникнут, обвинят Украину», - считает Чалый.

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