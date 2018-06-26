Чем чреваты новые российские правила для украинцев?

О том, чем обернется для украинских граждан новая миграционная политика России, УНИАН выяснил и у украинцев в Москве и у экспертов.

На днях Россия официально проинформировала Украину о намерении ввести новые миграционные правила для украинских граждан. Отныне украинцы, которые въезжают в Российскую Федерацию более чем на трое суток, будут обязаны ставать на миграционный учет (сейчас украинские граждане, приехавшие в РФ, могут находиться без регистрации 90 дней).

Украинский МИД поспешил отреагировать. Спикер министерства иностранных дел Андрей Дещица заявил, что новые миграционные правила России не будут способствовать свободному передвижению украинских граждан. «Если Москва не откажется от этих правил, то Киев будет вынужден ввести аналогичный принцип регистрации для российских граждан в Украине», – предупредил Дещица. На протяжении года МИД Украины вел переговоры, чтобы новые миграционные требования не применялись к украинским гражданам. «Подобные договоренности существовали на уровне департаментов консульской службы в качестве своего рода «джентльменских соглашений», – уточнил спикер украинского МИДа. – Но российская сторона неоднократно затрагивала вопрос о применении новых миграционных правил к гражданам Украины. Представители Федеральной миграционной службы РФ через прессу, заявили, что с января 2007 соглашение между Россией и Украиной, позволяющее украинцам находиться на территории России в течение 90 суток без регистрации, потеряло юридическую силу. Посол РФ в Украине Виктор Черномырдин высказался о том, что Москва не против введения Киевом новых правил для россиян, но надеется, что они будут едиными для всех.

УНИАН решил выяснить, чем может обернуться эта политика для украинцев, пребывающих в Москве и Подмосковье. Мы связались по телефону с украинцами, которые сейчас за границей, и попросили прокомментировать ситуацию. А также выяснить, есть ли политическая составляющая в этом решении России.

Валерий Чалый, центр Разумкова: В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ ХОДЫ НАЗАД НЕ ПРИВЕТСТВУЮТС Я

Введение такой меры серьезно усложняет пребывание и межрегиональные поездки. Она не столько закрывает страну для въезда, сколько привязывает ее к институту внутренней прописки по схеме Советского Союза.

Система сама по себе работает неэффективно. Человек, едущий не в Москву, не самолетом, а поездом, не успевают пройти эти процедуры. Если вы приехали поездом в Москву, у вас начинается отчет времени с трех дней от пересечения украинской границы с Россией. А если есть пересадка в Москве на другой поезд, то вы можете просто приехать позже, чем через трое суток, в которое вам надо зарегистрироваться. При этом сразу же наступают штрафные санкции, если вы пришли оформляться. Раньше существовала возможность отправки заявки на регистрацию по почте, не знаю, есть ли она сейчас. Хоть российские чиновники и- миграционных служб уверяют, что все это на самом деле просто, но не стоит обольщаться.

Не позавидуешь тому, что проходят граждане Украины в российской глубинке, куда приезжают к родным. А практика там следующая. Если вы приходите в какой-нибудь город, не в Москве, а за Уралом, зарегистрироваться, то вы за один день не сможете этого сделать. Потому что есть очереди, требуется привезти живущего в России родственника для оформления, также необходима бумага от местного совета. Местные чиновники ко всему этому относятся достаточно жестко. Возникают психологические проблемы. Даже если вы прошли процедуры, то для того, чтобы переехать в другое село, вам нужно зарегистрироваться в поселковом совете и опять проходить все эти процедуры.

А теперь представьте, что вы приехали в командировку. В гостинице вы сможете находиться без регистрации до трех суток. А если вы остались на четвертые сутки, то без предоставления такой справки вас не поселят. Это усложняет мотивацию людей, которые хотят приехать в Россию. Есть еще финансовая сторона вопроса… Вроде за регистрацию деньги не берутся, но если вы не зарегистрировались, то, по некоторым данным, штрафные санкции колеблются от 30 до 100 долларов в сутки. В таком случае или поездка должна быть короткой, или лучше уж тогда вводить визовый режим. Ты знаешь, что оформлена виза и она действует конкретный период пребывания. И взятки тебе не придется платить на месте, чтобы не вести своих старых родителей решать вопрос твоего пребывания. Опасаюсь, что это все приведет к введению визового режима. И мне кажется, что Россия подталкивает нас к этому. Но при этом не хочет выступить инициатором. И мне как эксперту кажется, что если мы выступим с инициативой введения визового режима, официальная Россия быстро согласиться, а во всех проблемах, которые в связи с этим возникнут, обвинят Украину.

В международной практике не приветствуются ходы назад. Давайте откровенно: увеличить срок регистрации для украинцев было жестом со стороны России в преддверии выборов 2004 года, в ожидании победы кандидата, который для России оказался наиболее приемлемым. Но сегодняшний ход назад будет кем-то интерпретироваться как некий политический шаг. Мы в свое время сделали непростой шаг – открыли безвизовый въезд в Украину для жителей Европейского Союза и других стран на 90 дней. Мы это сделали, хотя это был односторонний шаг. Сейчас ЕС заявляет, что нужно распространить это на Болгарию и Румынию и как бы для нас не было сложно, но мы делаем что-то в развитие этого шага. Но Россия пошла по пути сворачивания хорошего механизма между нашими двумя странами. И это только создаст проблемы для простых людей и их контактов с родственниками.

Владимир Фесенко, политолог: У РОССИИ НЕТ ПРИНЦИПОВ В МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ Я думаю, что политическая подоплека была не сейчас, когда в России возвращаются к правилу трех дней. Она была, когда в 2004 году вводили особый статус для украинских граждан. Сейчас прямых предпосылок для политической трактовки «новых» миграционных правил вроде бы нет.

Может быть, Россия, таким образом, хочет повлиять на украинскую сторону с точки зрения желательного или нежелательного ей правительства. Может быть, такая мотивация присутствует. Но я думаю, что проблема в другом: России нет универсальной миграционной политики. Как нет стабильных принципов в такой политике. То, что российская сторона так шарахается от одной крайности в другую, говорит о том, что она для себя не может определиться в том, какую миграционную политику она собирается проводить. Мало того, что это создает дополнительное политическое напряжение в данном случае между Украиной и Россией. Оно создает массу проблем и по тем вопросам, которые важны и для самой России. В частности, речь идет об использовании дополнительных трудовых ресурсов, которые работают на российскую экономику. Пора и украинской и российской стороне договориться о нормальных цивилизованных правилах для трудовой миграции. О правилах работы украинских граждан в российской экономике.

То, что Россия прибегает к таким полицейским архаичным методам контроля и регулирования миграции, говорит об отсутствии стабильной, а главное современной миграционной политики. Это в значительной мере проблема российской стороны. Со стороны нашего МИДа последовало вроде бы адекватное, но не вполне корректно заявление. Нам не надо отвечать ударом на удар, нам надо формировать универсальные принципы украинской политики. Если мы введем такие правила по отношению к России, то это надо будет делать и по отношению к странам, с которыми у нас безвизовый режим. Иначе последуют обвинения российских граждан в дискриминационных мерах. Дальше… Не секрет, что тот же Крым посещают несколько миллионов российских граждан в летний сезон. Все больше и больше российских граждан хотят полюбоваться нашей природой и нашими культурно-историческими памятниками. И было бы нелогично ставить для них такие рогатки. Надо учитывать не только политическую, но и социально-экономическую логику. А главное: нужны универсальные принципы и правила, чтобы мы также как и российская сторона не наступали в очередной раз на те же грабли.

Евгений Минченко, генеральный директор Международного института политической экспертизы (Россия): УКРАИНЦЫ НАХОДИЛИСЬ В БОЛЕЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ЧЕМ РОССИЯНЕ ИЗ ГЛУБИНКИ

Я знаю о готовящейся смене в миграционной политике, и мягко говоря, не в восторге. Когда вводились правила 90 дней без регистрации для украинцев, это был период, когда у нас в двусторонних отношениях все было хорошо. А сейчас, когда в Украине принимают, мягко говоря, не очень одобряемые в России решения, типа присвоения звания Героя Украины господину Шухевичу, который плотно в России ассоциируется с фашистами, то это вызывает у нас соответствующую реакцию. Хотя лично я считаю, что так не стоило делать.

Подумайте, Украина в плане регистрации была исключением, не считая Беларуси, с которой у нас, как известно, союзное государство и граждане которой тоже входили в это исключение. Сейчас всех приводят к единому знаменателю. Украинцы находились в более привилегированном положении, чем жители провинциальной России. Логика подобной миграционной политики очень проста: контроль над перемещением населения, пресечение незаконной миграции, минимизация криминального риска. Все персоналии, которые заподозрены в чем-то, в идеале могут быть найдены по адресу, который есть в регистрации. Но делать это нужно мягко и продуманно, поскольку часто вырождается просто в вымогательство, саму регистрацию технически сложно получить. Но закон есть закон. Нужно выполнять.

Елена Махова, строитель, с десятилетним опытом работы в Подмосковье:

Эти новые правила – просто ужас. Я не знаю, что такого сделала Украина, чтобы надо было нас так наказывать. В общем-то, я привыкла к тому, что мы, украинские строители, живем в закрытом пространстве, на объекте, в вагончиках, мы никуда не выезжаем, мы опасаемся облав и все наши прогулки – это еженедельные закупки в супермаркетах. Потому что даже возможность проживания без регистрации еще не дает права на работу. Но это условия, на которые мы сознательно идем. Но лишаться сразу обоих прав: и права на работу, и права на беспрепятственное трехмесячное проживание – очень неудобно. Мой муж долго работал непосредственно в Москве, и возможность не регистрироваться три месяца весьма облегчала нам жизнь, его свободное перемещение давало нам возможность частого общения.

В принципе в Москве можно оформить любые документы – все дело в сумме. Тот, кто приглашает тебя на работу, по желанию, может сделать тебе и регистрацию, и право на работу, а потом вычтет это из твоей зарплаты.

До 2004 года правила пребывания украинцев в Москве тоже были очень строгие, и тогда даже Игоря, моего мужа, депортировали. Но миграционные службы обошлись с Игорем очень человечно, они отпустили его еще на какое-то время на объект, позволили доработать и получить зарплату. И сделали это всего за триста долларов взятки. Иногда ведь людей вывозят в терминалы, и очень плохо с ними обходятся. Правда, после депортации ему пришлось поменять паспорт и взять фамилию мамы. А сейчас я даже не знаю, что делать. Ужесточение правила потянет за собой необходимость платить на каждом шагу, я разорюсь на взятках за эти регистрации.

Я даже подумывала о том, чтобы сменить гражданство на российское, я ведь по национальности русская. Но у меня муж патриот, он не хочет быть гражданином России. К тому же он не может забыть, как нас милиция поедает глазами, как на каждом шагу ты должен думать, что спросят документы и разрешение на работу, как за все надо платить. Это достаточно унизительно, ведь в метро, если мы идем вдвоем, а одного останавливают, то второй должен пройти, чтобы не оштрафовали или не забрали обоих.

Ольга Фищук, студентка иконописной школы Троице-Сергией Лавры: Да, тут всех регистрируют. По приезде ты должна прийти в паспортный стол, сдать талон, полученный при въезде, заполнить карточку, получить другой отрывной талон, потом, выезжая, снова сдать талон. Это касается всех – и тех кто приехал из Польши, Сербии, и тех, кто приехал из Твери и Пскова.

Был любопытный момент. Мне так возмущенно говорит одна девочка с Урала, мол, въезжая в Великобританию, русские должны сдавать отпечатки пальцев. А я ее спрашиваю: что ты так сердишься? Ты вон в России ничего плохого не сделала, но за всеми твоими перемещениями родина следит. А что плохого, в том, что британские власти следят за русскими после того, как русские в Лондоне убили Литвиненко?

Я думаю, что новые правила регистрации усложнят нам жизнь, но рассчитываю на помощь Троице-Сергиевой Лавры для ее студентов.

Ольга Волкова, жительница Киевской области, десять лет проживает в Москве: Есть, конечно, небольшая проблема... Но мы всегда подобные проблемы решали. Наверное, придется пройти какую-то волокиту, где-то подплачивать – никуда не денешься. Ко мне приезжают родители, но выглядят они прилично, на террористов не похожи, поэтому по Москве они гуляют свободно. Только вот брат у меня – жгучий брюнет, немного на кавказца похож, его точно придется регистрировать. Но будем решать задачи по мере их поступления.

Лана Самохвалова