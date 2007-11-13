Мартынюку стыдно

Заместитель председателя Верховной Рады V созыва Адам МАРТЫНЮК выступает за отказ от практики внесения изменений в избирательное законодательство накануне выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МАРТЫНЮК заявил сегодня во время выступления на праздновании 10-летнего юбилея со дня создания Центральной избирательной комиссии.

«К большому сожалению, по традиции, в последний день перед выборами мы вносим изменения в избирательное законодательство. Мы так и не пришли к тому моменту, когда сказали бы: «Хватит! Мы создали наилучшее законодательство, в которое не стоит вмешиваться», - сказал А.МАРТЫНЮК.

Вице-спикер парламента пятого созыва считает необходимым создать такое законодательство, чтобы потом накануне очередных или внеочередных выборов его не нужно было «латать». По его словам, такое законодательство следует разрабатывать после проведения выборов в спокойном и взвешенном режиме.

По мнению А.МАРТЫНЮКА, действующий состав ЦИК способен подготовить необходимые предложения по усовершенствованию избирательного законодательства.

«Нам стыдно не иметь закона, который бы раз и навсегда установил правила, по которым всем было бы намного легче», - подчеркнул А.МАРТЫНЮК.