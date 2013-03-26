Содокладчик ПАСЕ опровергает информацию, что миссию не пускают в Украину

Об этом корреспонденту УНИАН заявила одна из содокладчиков, депутат эстонского парламента Майлис Репс.

“Наш визит был отложен по техническим и практическим причинам. Наш визит подтвержден на 14-16 апреля”, - сказала она.

“Никакой критики в отношении украинской стороны, совсем наоборот - они активно искали возможности для встреч с нами на самом высшем возможном уровне”, - сказала содокладчик ПАСЕ.

В свою очередь Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий в комментарии “Урядовому кур’єру”, который будет опубликован завтра, также отметил, что визит содокладчиков в Киев состоится в середине апреля.

“Визит состоится, его дата согласована. И я не знаю, откуда пошли эти слухи и почему такая информация появилась в украинских СМИ. Что произошло в действительности, так это то, что ориентировочная дата визита докладчиков, которая звучала сначала - 4-5 апреля, была перенесена”, - сказал Генсек ПАСЕ, отметив, что процедура согласования даты визита является стандартной во время всех мониторинговых миссий.

Как сообщалось, сегодня газета "Коммерсант-Украина" опубликовала материал под заголовком “Миссия недопустима», в котором утверждала, что Президент ПАСЕ Жан-Клод Миньон во время пребывания в Киеве сегодня и завтра планирует, в частности, обсудить с руководством Украины вопрос о визите содокладчиков ПАСЕ в Украину. По данным издания, визит дважды переносился с целью минимизации риска дискуссии о проблемах в Украине на апрельской сессии ПАСЕ.