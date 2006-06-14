Завтра в парламенте будет большинство. Его увидел Мартынюк

Сегодняшнее голосование за проект постановления “О перечне, количественном составе и предметах ведания комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва” показало, что завтра в Верховной Раде Украины будет большинство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины, член фракции КПУ Адам МАРТЫНЮК, который как член временного президиума ВР председательствует сегодня на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления “О перечне, количественном составе и предметах ведания комитетов Верховной Рады Украины пятого созыва”, внесенный членами фракции БЮТ Николаем ТОМЕНКО и Александром ТУРЧИНОВЫМ. Этим проектом предлагалось оставить то же количество комитетов и одну спецкомиссию, как и в предыдущем созыве парламента.

“За” проголосовали 180 народных депутатов из 439, зарегистрированных в зале. Не поддержали проект в полном составе фракции Партии регионов и блока “Наша Украина”.