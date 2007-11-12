Кличко опережает Луценко (опрос)

Среди трех главных вероятных кандидатов на должность мэра Киева, заявивших о своем участии в возможных досрочных выборах, наибольшую поддержку имеет Виталий КЛИЧКО (26%). Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН руководитель фирмы “Юкрейниан социолоджи сервис” Александр ВИШНЯК, ссылаясь на результаты опроса.

Он сообщил, что опрос жителей Киева был проведен Фондом “Демократические инициативы” и фирмой “Юкрейниан социолоджи сервис” 29 октября - 7 ноября. Методом интервью опрошены 1502 киевлянина, и статистическая погрешность выборки не превышает 2,5%.

А.ВИШНЯК сообщил, что за Юрия ЛУЦЕНКО готовы проголосовать 16,3% опрошенных, а за Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - 14,5%. В то же время, заметил он, не определились 20,5% опрошенных.

По словам А.ВИШНЯКА, опрашиваемым был предложен и расширен список возможных кандидатов, но и здесь тенденция сохраняется, и Виталия КЛИЧКО готовы поддержать 22,9% опрошенных, Юрия ЛУЦЕНКО - 13,1%, а Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО - 11,9%. В то же время, за бывшего мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО готовы проголосовать 10,9% опрошенных, за Николая ТОМЕНКО - 6,1%, Николая КАТЕРИНЧУКА - 3,9%, Михаила БРОДСКОГО - 2,7%, Анатолия КОВАЛЕНКО - 0,5%, Виктора ПИЛИПИШИНА - 0,3%. Против всех готовы голосовать 4,1% опрошенных, не будут принимать участия в голосовании – 3,4%, не могут сказать, за кого голосовать –19,4%.

А.ВИШНЯК сообщил, что проведение досрочных выборов мэра Киева поддерживают 46,5% опрошенных, не поддерживают - 30,9%, “затруднились с ответом” - 22,6% респондентов. Он отметил, что если такие выборы не состоятся в феврале-марте 2008 года, то они состоятся уже в срок, определенный законодательством, поскольку политики все свои усилия будут направлять на подготовку к президентским выборам.

Он также отметил, что в случае изменения к законодательству, которым бы предусматривался второй тур выборов, Виталий КЛИЧКО, согласно данным опроса, победил бы остальных кандидатов.