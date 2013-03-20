Социологи рассказали, сторонники какой партии сегодня самые счастливые

Среди людей, которые принимали участие в парламентских выборах 2012 года, самыми счастливыми себя чувствуют избиратели «УДАРа», а ниже всех оценивают уровень своего эмоционального состояния сторонники Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко на пресс-конференции на тему: "Счастливы ли украинцы?"

"Как показывают наши исследования, уровень эмоционального самочувствия молодежи на уровень выше, чем уровень эмоционального самочувствия пожилых людей. А среди избирателей «УДАРа» молодых людей заметно больше, чем в других политических силах. Самый низкий уровень эмоционального самочувствия у сторонников Коммунистической партии", - отметил социолог.

Он также сказал, что украинцы считают себя более счастливыми и довольными жизнью, когда на выборах побеждает кандидат, за которого они голосуют.

"В 2005 году мы фиксировали значительно более высокий уровень эмоционального состояния у сторонников помаранчевых сил, чем у тех, кто голосовал за Януковича. Соответственно была и дифференциация между западными и восточными регионами: на западе уровень самооценки был значительно выше. После выборов 2010 года эмоциональное самочувствие жителей западного региона снизилось, зато повысился уровень эмоционального самочувствия восточного региона", - сказал он.

Вместе с тем, как отметил М.Мищенко, после парламентских выборов 2012 года эмоциональное чувство жителей западного региона Украины поднялось почти до показателей, которые были после Помаранчевой революции.

Как отметила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, в Глобальном докладе ООН о человеческом развитии за 2013 год указано, что украинцы оценивают уровень удовлетворенности своей жизнью в 5,1 балла по 7-балльной шкале. "Это приблизительно так, как и у наших соседей, которые считаются более зажиточными, чем мы", - отметила она.

По словам присутствовавшей на мероприятии координатора информационного отдела ООН в Украине Виктории Андриевской, сегодня в мире впервые отмечается Международный день счастья.