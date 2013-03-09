Богатыреву вывели из «языковой» рабочей группы и заменили на Грищенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства культуры, соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 6 марта.

В то же время в состав группы введен вице-премьер-министр Константин Грищенко как председатель этой группы, который наделен полномочиями, в случае необходимости, вносить изменения в персональный состав группы.

Как отмечается в сообщении, целью данного нормативно-правового акта является возобновление деятельности рабочей группы, созданной распоряжением Кабинета министров Украины от 3 сентября 2012 года №671, деятельность которой направлена на совершенствование законодательного обеспечения применения языков в Украине и подготовку комплексной государственной программы развития государственного языка в Украине.

В правительстве убеждены, что принятие распоряжения позволит возобновить деятельность рабочей группы для продолжения работы по комплексному совершенствованию законодательного обеспечения порядка применения языков в Украине.